Пенсионера-педагога из Омской области лишили компенсации на оплату коммунальных услуги

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Азовского района помогла добиться педагогу, находящему на пенсии, добиться положенной компенсации на оплату коммунальных услуг.

В ноябре 2021 года пенсионер обратился в МФЦ, чтобы оформить компенсацию на расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения, положенную ему по закону. Мужчина получал выплаты несколько месяцев, пока в марте 2022 года МФЦ не решил их приостановить, а также удержать переплату в размере более 10 тысяч рублей.

В МФЦ заявили, что пенсионер не имел право на получение льготы, потому что ранее работал в образовательных организациях за пределами Омской области.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконным распоряжения МФЦ и признании права омича на получение компенсации. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, а также обязал МФЦ вернуть пенсионеру удержанные средства.

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