В котловане на окраине Омска утонул 28-летний мужчина

Фото: Влад Комяков

В Омске в четверг вечером, 6 июля, произошел еще один несчастный случай на воде.

Как рассказали в полиции, 6 июля около 18:00 часов 28-летний омич утонул во время купания в котловане «Зеркало», расположенном вблизи поселка Первокирпичный.

Тело утонувшего до сих пор не найдено. Поиски продолжаются. По факту инцидента правоохранители проводят проверку.

Напомним, в середине этой недели в Азовском районе Омской области из котлована достали тело 15-летнего подростка, который утонул при попытке водоем.

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