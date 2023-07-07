На реконструкцию дорог в Омской области выделили дополнительно 42,5 млн рублей

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На реконструкцию дорог в Омской области из регионального бюджета дополнительно выделили 42,5 миллиона рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Виталий Хоценко.

По словам главы региона, выделенные средства направят на ремонт моста через реку Оша, дороги Исилькуль-Юнино, разработку проекта дороги по улице Заводской и реконструкции улицы Пригородной в Омске.

— Отремонтируем мост через реку Оша в село Таскатлы Колосовского района и продолжим восстанавливать дорогу Исилькуль — Каскат — Кромы — Благовещенка — Юнино. Кроме того, в Омске установим светофор на пересечении улиц 5-я Кордная и 3-я Молодежная, разработаем проект дороги по улице Заводская и реконструкцию дороги по улице Пригородная, — написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Напомним, сейчас в Омске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» подрядчики продолжают вести ремонтные работы на дорогах по улицам Петра Осьминина, Романенко, 75-й Гвардейской бригады, 50 лет ВЛКСМ, Будеркина, Вавилова, Серова, Интернациональной и других.