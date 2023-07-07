На трассе под Омском иномарка слетела в кювет и опрокинулась, погиб один человек

Фото: Госавтоинспекция.

Сегодня утром, 7 июля, на трассе Омск-Тара в Тарском районе Омской области произошло смертельное ДТП.

На данный момент предварительно установлено, что 34-летний мужчина, находивший за рулем автомобиля «Опель Вектор», двигался по автодороге Омск-Тара. В районе 283-го километра он не справился с управлением и слетел в кювет, после чего машина опрокинулась.

Фото: Госавтоинспекция.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончался пассажир иномарки — мужчина, чью личность сейчас устанавливают правоохранители. Водитель также получил травмы. Его доставили в больницу.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия сотрудникам полиции предстоит установить в ходе проверки.

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