Сотрудники ОмГУ пожаловались на руководство вуза в трудовую инспекцию

Фото: Даниил ОПАРИН

Сотрудники ОмГУ им. Ф. М. Достоевского обратились в областную трудовую инспекцию с жалобой на нарушение трудовых прав. Работники вуза заявили, что им не оплачивают работу в выходные дни.

Ранее профсоюз работников обращался к руководству университета по этому вопросу, однако ответа не получили.

Трудовая инспекция объявила руководству университета предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Кроме того, в ведомстве напомнили, что, во-первых, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается как минимум в двойном размере, а во-вторых, профсоюзы вправе бесплатно и беспрепятственно получать от работодателя всю информацию, которая непосредственно затрагивает интересы работников.

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