В Ростехе разработали «умную» систему для повышения эффективности животноводческих хозяйств

Фото: пресс-служба Омского НИИ приборостроения

В ней применены технологии интеллектуальной поддержки принятия решений и протокол передачи данных Интернета вещей. Комплекс поможет фермерам повысить эффективность содержания поголовья крупного рогатого скота и улучшить качество молока.

Решение включает подсистему автоматизированного мониторинга состояния животных и контроля количества и качества молока, а также подсистему поддержки принятия решения.

В состав первой подсистемы входят RFID-считыватели, автоматизированное рабочее место оператора, программное обеспечение, комплекс взвешивания, датчики шагомера и транспондеры, позволяющие оперативно отслеживать состояние здоровья животных. Также подсистема включает анализатор качества молока, который помогает принять решение о корректировке рациона. Разработка позволяет автоматизировать доение, а также планирование и отчетность ветеринарного и зоотехнического обслуживания, формирует

цифровую генетическую и племенную карту животного. Вторая подсистема комплекса «АСУ-АГРО» представляет из себя модуль поддержки принятия решений. Он позволяет оператору обрабатывать большие объемы данных и предлагает оптимальные рекомендации для улучшения жизнедеятельности поголовья, получения от него качественной продукции и уменьшение затрат на содержание.

При разработке решения была заложена возможность автоматизированного обмена данными с отечественными информационными-аналитическими системами, такими как «Меркурий», «Селекс» и 1С. В комплексе применены современные протоколы Интернета вещей, позволяющие снизить затраты на установку оборудования и его энергопотребление. Комплекс создан специалистами Омского НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику») в рамках инициативной опытно-конструкторской работы при поддержке Минпромторга России.

- У аналогичных иностранных систем сервисы обработки данных находятся за пределами России, что в последнее время негативно влияет на качество их работы и стабильность. Отечественный комплекс «АСУ-АГРО» позволяет заменить зарубежные решения. Его программное обеспечение и составные элементы разработаны и изготовлены нашим предприятием. Сейчас аппаратно-программная часть комплекса проходит тестирование на фермерских хозяйствах Омской области, ученые-аграрии принимают непосредственное участие в ее отладке и интеграции в работу хозяйств. Запустить новое оборудование в серийное производство планируем в 2024 году, – рассказал генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.

Омский НИИ приборостроения специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании аппаратуры и комплексов радиосвязи военного и гражданского назначения.