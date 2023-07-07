Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омскую область на этих выходных придут дожди с грозами. При этом столбик термометра останется на отметке в +30 градусов. Как будет погода в Омске завтра и послезавтра, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Так, в субботу, 8 июля, в ночные часы ожидается +15...+20, при прояснении до +10 градусов. Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов. Местами по области температура воздуха опустится до +20 градусов. В течение суток на территории области пройдут кратковременные дожди, гроза. Ветер северо-западный со скоростью 6-12 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с.

В воскресенье, 9 июля, ночью температура воздуха составит +10...+15. В дневные часы по сравнению с субботой погода в Омске существенно не изменится: столбик термометра не превысит отметки в +28 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный от 8 до 13 м/с.

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