На трассе Омск-Тара при столкновении двух внедорожников пострадала 6-летняя девочка

Фото: Госавтоинспекция.

Днем в четверг, 6 июля, на трассе Омск-Тара в Большереченском районе столкнулись два внедорожника, пострадал ребенок.

Предварительно установлено, что 50-летний водитель «Лексуса» двигался по автодороге Омск-Тара. В районе на 259-го километра он столкнулся с автомобилем «Джип», за рулем которого находился 40-летний мужчина с признаками опьянения.

Фото: Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала пассажирка «Лексуса» — 6-летняя девочка. Ей понадобилась помощь медиков.

На пьяного водителя «Джипа» завели административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

По фату происшествия полицейские проводят проверку, в результате которой будут установлены окончательные причины и обстоятельства ДТП.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru