В Омске сегодня до 11 утра будет действовать режим НМУ первой степени опасности

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
В Омске в четверг вечером, 6 июля, вербы объявлен объявлен режим НМУ первой степени опасности.
По информации синоптиков, на территории Омск и области до 11:00 7 июля будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют рассеиванию вредных примесей в воздухе.
Напомним, в последний раз режим неблагоприятных метеоусловий объявляли в Омске вечером в понедельник, 3 июля. Он действовал до 11:00 вторника, 4 июля.
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