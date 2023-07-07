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НовостиОбщество7 июля 2023 1:42

В Омске сегодня до 11 утра будет действовать режим НМУ первой степени опасности

До этого режим «черного неба» в последний раз объявляли вечером в понедельник
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске в четверг вечером, 6 июля, вербы объявлен объявлен режим НМУ первой степени опасности.

По информации синоптиков, на территории Омск и области до 11:00 7 июля будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Напомним, в последний раз режим неблагоприятных метеоусловий объявляли в Омске вечером в понедельник, 3 июля. Он действовал до 11:00 вторника, 4 июля.

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