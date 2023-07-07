Набережную Оми украсят олимпийским граффити

Фото: омскпортал.ру.

В центре Омска на подпорных бетонных плитах, огораживающих реку Омь, между Юбилейным и Комсомольским мостами появится олимпийское граффити. Настенные рисунки займут 630 квадратных метров и будут посвящены олимпийским видам спорта. Такое решение принял врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

- Общая концепция изображения — спорт, динамика, движение. Цветовое решение композиции будет созвучно олимпийским кольцам, которые символизируют пять континентов. Между видами спорта не будет границ, они плавно перетекают, подчеркивая непосредственное нахождение рядом с рекой, — рассказала координатор проекта Анна Ожерельева.

Граффити выполнят профессиональные художники в рамках фестиваля «Омский Стрит-Арт» и второго фестиваля уличного искусства «Творчество молодых — 2023».

Власти сообщают, что сотрудники городских служб отмыли плиты, а ведомство закупило 1000 баллонов с краской. Художники начнут работу в ближайшее время. Проект будет готов к Дню города.

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