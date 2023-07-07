В Омске напротив «Меги» недострой с готовностью 9% подорожал в 23 раза

Фото: torgi.gov.ru.

Омская мэрия подвела итоги аукциона по продаже недостроя в Кировском округе, расположенного напротив ТЦ «Мега». Несмотря на низкую готовность - всего 9% - задуманный изначально торговый комплекс удалось реализовать на торгах за 16,7 миллионов рублей. При этом начальная цена аукциона составила 706 тысяч рублей. Шаг - 7 тысяч рублей.

В аукционе участвовали общества с ограниченной ответственностью «БАЛ», «Архитектор», «Омск Бизнес» и предприниматели Евгений Суровицкий и Александр Юревич. В итоге участок по праву достался ООО «Омск Бизнес» за 16,7 миллионов рублей. Согласно ЕГРЮЛ, эта компания зарегистрирована в Исилькуле. Основной вид деятельности организации — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Добавим, что площадь проданного земельного участка — 12 тысяч квадратных метров. На нем разрешено строительство торговых комплексов.

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