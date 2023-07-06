Из предвыборной гонки за пост губернатора Омской области выбыл один кандидат

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации избиркома Омской области, сегодня, 6 июля, самовыдвиженец Вадим Черкин снял свою кандидатуру с выборов губернатора области. Комиссия рассмотрела заявление и приняла самоотвод кандидата.

Сейчас в предвыборной гонке продолжают участвовать семь кандидатов: Виталий Хоценко от «Единой России», Андрей Алехин – от КПРФ, Максим Макаленко – от ЛДПР, Владимир Казанин – от партии «Коммунисты России» а также самовыдвиженцы Юрий Александров, Сергей Скрипаль Дмитрий Гудз.

Отметим, что всем кандидатам до 26 июля нужно преодолеть муниципальный фильтр, то есть собрать от 210 до 220 подписей депутатов местных Советов и глав муниципальных образований. Кроме того, cамовыдвиженцам необходимо собрать еще более 7 тысяч подписей избирателей.

Напомним, что выборы главы региона пройдут 9 и 10 сентября.

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