В омском министерстве образования переназначили четырех замминистра

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 6 июля, в правительстве Омской области прошло заседание, на котором обсуждался вопрос кадровых перестановок. При этом все четверо заместителей министра образования Ивана Кротта были переназначены.

На должности первого замглавы минобра остается Лариса Жукова. Она продолжит курировать вопросы дошкольного, общего и дополнительного образования, а также решать кадровые вопросы в сфере образования. Кроме того, Жукова теперь будет координировать деятельность всех направлений ведомства. В том числе она будет следить за развитием нацпроектов в этой области.

На прежней должности остается и Оксана Груздева. На ней также остаются вопросы адаптивного образования, работы комиссии по делам несовершеннолетних, опеки и попечительства над детьми. Работой местных профессиональных организаций и вузов продолжит руководить Елена Корчагина, а Николай Сергеев по-прежнему будет отвечать за правовое обеспечение, госслужбу, противодействие коррупции и аналитическую работу в министерстве.

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