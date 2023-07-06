Мэрия Омска и Горсовет разберутся с нецелевым использованием муниципальных помещений

Фото: пресс-служба Омского городского Совета

6 июля в рамках заседания комитетат по социальным вопросам Омского городского Совета была озвучена важная тема. Депутат Юлия Плоцкая потребовала разобраться с организациями, которые получили бесплатно муниципальные помещения и оказывают платные услуги омичам, а некоторые и вовсе сдают в аренду.

Ситуация накалилась после проверки АНО «Центр дополнительного образования», которым руководит Елена Варфоломеева. Этот ЦДО пять лет назад по решению прошлого состава Горсовета бесплатно получил ряд принадлежащих муниципалитету помещений.

- Ко мне поступило обращение граждан по целевому использованию клубов по месту жительства. Мы с коллегами выехали в некоторые из них, посмотрели и в результате на ул. Декабристов, бульваре Зеленый выявили нарушения по выполнению договора аренды: на базе одного клуба работают два юридических лица, хотя в договоре субаренда не предполагается. Вид деятельности – дополнительное образование, однако лицензию мне не показали. Причем некоммерческой организацией осуществляется коммерческая деятельность. Может, стоит пересмотреть этот вопрос и лучше эти помещения предоставить нашим бюджетным учреждениям, тем же школам искусств, которые испытывают острую нехватку в площадях. Что-то предпринимается в этом направлении, - обратилась к присутствующим Юлия Плоцкая.

В ходе проверки департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта также выявил ряд серьезных нарушений.

- Мы создали комиссию в департаменте, которая как раз и проверяет правильность составления договоров и целевое использование муниципальных помещений. У нас тоже есть вопросы к организациям, расположенным по данным адресам, и сейчас их комиссия рассматривает. Все действующие договоры наша комиссия рассматривает заранее, до окончания срока аренды, - пояснил директор профильного ведомства Дмитрий Зданович.

Как выяснилось, предоставленные помещения ЦДО передавал третьим лицам, хотя права на это не имел. Не платил коммунальные услуги за дополнительную площадь, которую занимал без договоров. Учрежление также вело не только социальную, но и коммерческую деятельность. А еще не предоставил документы о том, что оказывал не менее 10 % социальных услуг бесплатно, однако обязан был это делать.

Городская администрация потребовала от учреждение организовать все в рамках требования закона. А пока разбором полётов на своих округах займутся парламентарии.

- Нужно внимательно следить за ситуацией и естественно привлекать депутатов, потому что то, что мы сейчас услышали очень важно осветить и задать правильный вектор всему происходящему. Мы должны разобраться конкретно в этой ситуации, и я думаю, что все желающие депутаты подключатся к теме, мы проработаем ее, а уже потом поработаем со всем остальным, - резюмировала председатель комитета по социальным вопросам омского Горсовета Светлана Студеникина.

Окончательное решение будет принято 19 июля на очередном пленарном заседании Омского городского Совета.

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