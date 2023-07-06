Канализационные сети Омска проверяет робот

«Росводоканал Омск» рассказал, как обследует коммуникации. Следить за их состоянием специалистам помогают роботы., С их помощью можно изнутри трубопроводов осмотреть состояние швов и стенок, сделать фотоснимок или видеозапись. Такая визуализация позволяет оценить состояние трубопроводов, и, при необходимости, выбрать наиболее эффективный способ решения проблемы.

В этом году с помощью роботов обследовано более 40 участков канализационных сетей во всех районах города. Так, на пересечении улиц Яковлева и Орджоникидзе телеметрическое исследование помогло установить причины провала грунта: движение почвы шло вокруг обнаруженного на проезжей части колодца. На бульваре Победы телеинспекция выявила перелом трубопровода и канализационные сети, в которые уже вросли корни деревьев. Специалисты оперативно восстановили коммуникации. Робот проконтролировал качество строительства новых канализационных сетей в микрорайоне Серебряный берег. А теперь используется для оценки работ по санации канализационного коллектора на очистных сооружениях канализации.

- На канализационных коллекторах телеиспекцией выявляем степень их заиленности, наличие жировых отложений, в целом оцениваем состояние сводов трубопроводов. Также используем роботов, при строительстве новых сетей, чтобы оценить качество строительно-монтажных работ, проверить стыковые соединения, убедиться в отсутствие внутри трубопроводов строительного мусора и смесей. Обязательно проводим внутренний осмотр после санации трубопроводов, чтобы оценить сначала качество очистки стенок трубопроводов, а после – качество нанесения покрытия. На участках трубопроводов, находящихся в эксплуатации, робот выявляет засоры и посторонние предметы, наличие контруклонов и провалов, механические повреждения стенок труб, - рассказывает заместитель генерального директора по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.

Услуги телеинспекции сетей омский водоканал готов предложить предприятиям и организациям города. Проводить такие обследования рекомендуется при наличии видимых дефектов и деформаций трубопроводов, аварийной ситуации на объектах водоснабжения и водоотведения, при плановой оценке технического состояния инженерных сетей зданий, установлении возможности дальнейшей эксплуатации, а также для восстановления ранее утраченной документации объекта водоснабжения и водоотведения.

Заказать услуги телеинспекции можно по телефонам сервисного центра: 53-08-79, 8-913-150-50-40, 8-962-053-00-11.