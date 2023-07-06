Профессор ОмГПУ Надежда Чекалева получила медаль за заслуги в развитии педагогики

Фото: пресс-служба ОмГПУ

Профессор кафедры педагогики ОмГПУ, доктор педагогических наук, директор Омского научного центра РАО Надежда Викторовна Чекалева получила награду за значительный вклад в развитие научной и образовательной деятельности. Она была награждена медалью имени Михаила Скаткина за заслуги в развитии педагогики. Торжественная церемония вручения прошла в Российской академии образования.

– Для меня это очень ценная награда. Я лично знала ученого, педагога и автора учебников Михаила Николаевича Скаткина. Во время учебы в аспирантуре я стала лауреатом всесоюзного конкурса молодых ученых и поехала в Москву. С нами работали ведущие ученые, одним из которых был Скаткин. Я с уважением и благодарностью отношусь ко всем своим учителям. Награда стала для меня неожиданной, и оттого особенно дорогой. Значит, всё, что я делаю, действительно нужно, — делится эмоциями Надежда Викторовна.

Профессор продолжает работать с магистрантами в ОмГПУ, занимается подготовкой аспирантов и докторантов, ведет научные исследования и вместе с коллегами работает с базовыми школами Омского научного центра РАО. Надежда Викторовна активно сотрудничает со школами. Она уверена, что преподаватели педагогического вуза должны изнутри знать современную школу, ведь это помогает качественно готовить будущих педагогов.

Профессор отмечает, что для нее как для председателя диссертационного совета по педагогике важно качество исследований, которые сегодня ведутся в науке.

– Вместе с коллегами я и сама продолжаю проводить исследования. В прошлом году мы изучали профессионально-ценностную ориентацию будущих педагогов. Мы провели очень интересное и содержательное исследование и выпустили монографию. Сейчас у нас новый этап в работе, мы изучаем междисциплинарные основы подготовки будущих педагогов, — подчеркнула Надежда Викторовна.

Также профессор ведет активную общественную работу в регионе. Сейчас она возглавляет комиссию по науке и образованию в Общественной палате Омской области.

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