На улице Думской в Омске начался ремонт дорожного покрытия

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске стартовал ремонт улицы Думской. Об этом сообщила городская администрация.

Контракт стоимостью 14,7 млн рублей выполнит ООО «СФ Континент». Дорожникам предстоит заменить асфальт, бордюры, тротуарную плитку на пешеходных зонах, обустроят заезды к остановкам общественного транспорта, парковки и съезды с дороги.

Контрактом предусмотрена также установка новых дорожных знаков и светофоров.

- Работы на этом участке должны быть полностью завершены к началу августа. Ремонт Думской является логическим продолжением ремонта, проведенного ранее на участке между Юбилейным и Комсомольским мостами. Здесь работает наш омский подрядчик, который уже имел опыт в выполнении работ по нацпроекту", - отметил представитель мэрии Антон Карабань.

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