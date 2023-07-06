В Омске 8 июля состоится городской пикник

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Городской пикник состоится 8 июля в сквере Дружбы народов. Об этом сообщает городская администрация.

- В День семьи, любви и верности омичей приглашают на городской пикник. Мероприятие пройдет 8 июля с 15 часов в сквере Дружбы народов, - сообщает мэрия.

Для гостей праздника предусмотрена развлекательная программа, котоая включит в себя различные конкурсы и даже канистерапию – общение с собаками. Во время мероприятия будет работать фотозона «Семейная фотосессия».

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