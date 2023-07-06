Граффити появятся на набережной Оми в Омске

Фото: минкульт Омской области
На набережной Оми в Омске появятся граффити. Об этом сообщили в региональном минкульте.
Яркие рисунки появятся на подпорных стенках реки между Юбилейным и Комсомольским мостом. Левый берег Оми украсит композиция, посвященная олимпийским видам спорта.
Граффити создадут профессиональные художники в рамках шестого фестиваля «Омский Стрит-Арт»
- Общая концепция изображения - спорт, динамика, движение. Цветовое решение композиции будет созвучно олимпийским кольцам, которые символизируют пять континентов. Между видами спорта не будет границ, они плавно перетекают, подчеркивая непосредственное нахождение рядом с рекой, - пояснила координатор проекта Анна Ожерельева.
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