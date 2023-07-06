Дефицит кадров зафиксирован в Омской области

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Омской области зафиксирован дефицит кадров. Об этом утверждают аналитики НН.ру.

В июне, согласно опроса, на одну вакансию в регионе приходится лишь 2,8 резюме. Это минимальные значения индекса в области начиная с января 2021 года. Зафиксировано и снижение индекса конкуренции он упал на 0,8 пункта.

Что касается наглядности, то местным работодателям не хватает медиков, строителей и менеджеров. Испытывают трудности специалисты HR и в поиске рабочего персонала, строителей, кадров из ресторанно-гостиничного бизнеса и производственников.

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