Роспотребнадзор зарегистрировал два случая заболевания омичей экзотическими инфекциями

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два случая заболевания омичей экзотическими инфекциями зарегистрировало региональное управление Роспотребнадзора. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

За 5 месяцев 2023 года зарегистрирован 1 случай лихорадки Западного Нила. До этого заболевших в регионе выявляли kbim в 2013 и 2022 года.

За этот же период обнаружен один случай лихорадки Денге. Специалисты отмечают, что переносчиками этих тропических вирусов являются комары.

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