Завотделением профилактики КМСЧ-7 Омска Ольга Ионникова рассказала о популярных заблуждениях об аллергии

Фото: минздрав Омской области

- Развитие аллергии напрямую связано нарушениями работы иммунной системы, которая должна нас защищать. Говоря просто, иммунитет воспринимает попадающее в организм (совершенно невредное) вещество как враждебное и оказывает сопротивление.

Очень важно правильное питание и здоровье кишечника, так как именно от этого зависит иммунитет, а как следствие, и расположенность к аллергическим реакциям. Когда пациент жалуется на аллергию мы рекомендуем сдать кал на яйцеглист. Хеликобактерная инфекция в желудке тоже может проявляться как аллергия.

К сожалению, большинство пациентов очень мало знают о заболевании. Вот самые распространенные мнения:

МИФ 1. Аллергия проявляется только у детей.

-Нет, аллергия может проявиться и во взрослом возрасте. У ребенка она может пройти к 20 годам, а может и перерасти во что-то более серьезное. Поэтому в любом возрасте лечить аллергию важно и нужно.

МИФ 2. Раньше жили в деревнях и аллергией не болели.

- Отчасти это так. Действительно, аллергия намного чаще встречается у городских жителей, чем у деревенских. Внешние факторы, экология тоже сказываются.

МИФ 3. Существует аллергия на солнце.

- Да, это правда. Существует аллергия не только на солнце, но и на холод, иногда состояние пациента даже может требовать госпитализации. Сначала она может проявляться покраснением кожи и слезотечением.

МИФ 4. Если подстричь кошку, то аллергии на нее не будет.

Некоторые специально покупают лысых котят породы «Сфинкс», но аллергия чаще всего бывает не на шерсть, а на слюну. Поэтому может не помочь.

МИФ 5. Перееду в другой климат и аллергии не будет.

- Проявление аллергии не зависит от климата. Хотя излишняя влажность и плесень – определенно негативные факторы. Вы можете создать гипоаллергенную обстановку дома: приобрести очиститель воздуха, регулярно проветривать квартиру и проводить влажную уборку. Используйте гипоаллергенную бытовую химию.

МИФ 6. Нужно полностью исключить аллерген, чтобы аллергия прошла.

- Один из современных подходов к лечению аллергии – развитие иммунной системы. Аллерген вводят инъекционно в микродозах, и после «тренировок» организм начинает нормально реагировать.

МИФ 7. Цитрусы, шоколад и орехи нужно есть обязательно.

- Все продукты, которые не растут там, где мы живем, могут вызывать аллергическую реакцию. Но они заменимы местными продуктами. Витамин С есть в квашеной капусте и болгарском перце.

МИФ 8. С возрастом может быть аллергия на лекарства.

- Да, если препарат принимается регулярно, вещество копится в организме и при ослабленном иммунитете может вызывать аллергию. Об этом нужно сообщить врачу, чтобы заменить препарат.

Миф 9. Алкоголь не влияет на аллергию.

-Алкоголь усиливает аллергию, к тяжелому состоянию может привести даже один бокал вина. Также, ситуацию усугубляет курение, особенно у людей с астмой.

МИФ 10. Аллергией чаще болеют женщины.

- Это правда, кроме того женщины страдают более сильной аллергией, чем мужчины. Все дело в женском гормоне эстрогене. Также риск аллергии возрастает, если кто-то из родителей имел аллергию.

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