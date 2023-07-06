Омский педиатр рассказала, как подготовить ребенка к детскому саду, и причем здесь иммунитет

Фото: минздрав Омской области

Сегодня мы с заведующей Центром аллергологии и иммунологии, кандидата медицинских наук ГДКБ № 2 им. В. П. Бисяриной Стариковой Светланой Юрьевной обсудим один из самых важных вопросов для родителей - это подготовка ребёнка к детскому саду. От того, как эта задача будет выполнена, будет зависеть легким или трудным будет вход ребёнка в новую для него жизнь.

С точки зрения врача иммунолога готовиться к детскому саду надо начинать сразу с рождения, как бы это странно не звучало.

Когда ребёнок первый раз идёт в сад для него это знакомство с новым коллективом и, соответственно, новым микроклиматом. Иммунитету ребёнка нужно время, чтобы освоиться с новыми вирусами, бактериями и выработать свой иммунный ответ.

Всё это приводит к снижению иммунитета и простудным заболеваниям.

Насморк – нормальная реакция ребёнка на новую среду. Это способ адаптации, поэтому не стоит сразу прекращать водить детей в садик при появлении небольших соплей. В дальнейшем такие дети реже болеют, и, наоборот, частые перерывы могут стать более вредными для малыша: он только начинает осваиваться на новом месте, а вы его забираете, он привыкает к дому, а вы его обратно отводите. Малыш будет эмоционально каждый раз испытывать стресс от адаптации и психосоматически привлекать к себе ещё более частые болезни, чтобы в сад ходить ещё реже.

Чтобы помочь иммунитету ребёнка заранее, можно закаливать малыша, следить за правильностью питания и не создавать для ребёнка «кокон». Дети должны пачкаться, должны трогать руками перила, стены, камни и другие предметы на улице. Всё это при правильной гигиене лишь укрепит организм и сократит частоту заболеваний.

В процессе закаливания у ребенка формируется крепкий иммунитет: ребенок становится более активным, спортивным, быстрее развивается и растет, меньше имеет проблем с пищеварением и с состоянием кожи, меньше подвержен аллергическим реакциям. Что касается болезней, то закаливание не гарантирует, что ребенок не заболеет. Но закаленный организм болеет реже, а если и болеет, то болезнь переносится легче и протекает быстрее. Закаливать малыша можно начинать буквально с рождения.

Многие закаливающие мероприятия не требуют от нас никаких особых усилий, мы их с вами активно используем в нашей повседневной жизни:

- Бег босиком – дома, на природе по траве, по земле по мелкой гальке. - Прогулки на улице – это так называемые воздушные ванны. - Отдых на природе и купание в природных водоёмах – тоже прекрасный закаливающий приём. - Но можно и нужно применять закаливающие мероприятия регулярно, постоянно, вне зависимости от времени года и погодных условий:

1. контрастные обливания 2. сухие или влажные обтирания водой 3. умывание лица и рук холодной водой 4. полоскание горла прохладной водой 5. посещение бассейна

А успешному проведению закаливания помогут 2 принципа.

Принцип постепенности: не нужно торопиться закаливать малыша, дать организму адаптироваться постепенно. Понемногу увеличивать время процедуры и очень постепенно снижать температуру.

Принцип систематичности: ежедневное проведение закаливающих процедур желательно в одно и тоже время.

Вакцинация. НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ ПРИВИВОК

Каким бы крепким бы здоровьем не обладал Ваш малыш, - не лишней будет дополнительная защита путем создания активного иммунитета против многих грозных заболеваний с возможными тяжелыми осложнениями, тем более в условиях скученного коллектива.

Вы рискуете даже не своим здоровьем – здоровьем Вашего драгоценного малыша!

Лучше всего, если вы будете следовать рекомендациям Вашего педиатра, графику национального календаря прививок.

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