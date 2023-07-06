Омский форум «РИТМ» откроет испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Корсаков

Фото: минспорта Омской области

Испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Корсаков откроет омский форум «РИТМ». Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Любимый омской молодежью форум стартует 17 июля и завершится 22 июля в детском лагере «Березка» Саргатского района.

– Открывать РИТМ в этом году будет испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Корсаков, его приезд стал возможен благодаря партнерским отношениям с российским обществом «Знание». Он человек очень интересный и главное – молодой. Уверен, личным примером Сергей покажет ребятам, что в жизни не все сложно, и многого можно достичь своим трудом. Главное – быть целеустремленным и подходить к решению задач с правильным жизненным азартом, – отметил министр спорта Дмитрий Крикорьянц.

Глава ведомства также отметил, что важным нововведением этого года станет создание концепции бренда молодежной политики Омской области.

В целом форум будет работать по пяти инновационным направлениям. Участников ждет не только образовательная программа, но и развлекательная.

- Регистрация на РИТМ продлится до 13 июля в АИС «Молодежь России». Заявки принимаются от лиц в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих в Омской области и других сибирских регионах. Задать вопросы о РИТМе можно по телефону горячей линии: 8-913-605-13-40, - уточнили в пресс-службе минспорта.

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