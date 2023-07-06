В Амурском поселке Омска снесут два 60-летних барака

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два 60-летних барака снесут в Амурском поселке Омска. Соответствующее постановление подписано и.о.мэра Евгением Фоминым.

Речь идет о зданиях 1960-х годов постройки, которые расположены на улице Авангардной.

- Признать многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу согласно приложению «Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» к настоящему постановлению, − сказано в документе

Отмечается, что отселение жильцов из аварийных домов должно произойти до 31 декабря 2030 года.

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