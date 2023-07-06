В зоне СВО при выполнении воинского долга погиб житель Черлакского района Омской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В зоне СВО при исполнении воинского долга погиб житель Черлакского района Омской области Евгений Машуков. Информация о гибели военнослужащего появилась накануне в паблике «Подслушано в Черлаке» во «ВКонтакте».

Как говорится в посте, церемония прощания с погибшим пройдет завтра, 7 июля, в районном Доме культуры. Начало в 11:00. В 13:00 состоится траурный митинг.

Напомним, в середине июня в Черлаке простились с 38-летним местным жителем Иваном Сосуновым, который погиб в зоне проведения СВО.

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