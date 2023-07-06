В Омской области мужчина в порыве гнева настучал своему приятелю по голове

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в ОМВД России по Русско-Полянскому району поступило сообщение о 40-летнем мужчине с множественными травмами головы, поступившем в местную больницу.

Как выяснил участковый, потерпевший и его приятель — 42-летний односельчанин — весело проводили время со спиртным. Однако между ними внезапно разгорелся конфликт на почве личной неприязни, в результате которого знакомый мужчины пустил в ход кулаки.

Буйного сельчанина задержали. В отношении него было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

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