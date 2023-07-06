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НовостиОбщество6 июля 2023 4:20

В Омской области ребенка с редким заболеванием не обеспечивали лекарством за 30 млн руб

В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омской области после вмешательства прокуратуры 4-летнего ребенка с редким заболеванием обеспечили необходимым дорогостоящим лекарственном препаратом. Ранее ведомство за помощью обратилась мать малыша.

В ходе организованной прокуратурой проверки было установлено, что 4-летней сын омички имеет редкое заболевание, поэтому имеет право на бесплатное обеспечение жизненно важными лекарствами. Однако в течение продолжительного времени необходимый препарат стоимостью свыше 30 миллионов рублей ребенку не предоставляли.

По итогам проверки надзорное ведомство внесло представление в министерство здравоохранения Омской области. Благодаря этому в скором времени права малыша обеспечили жизненно важным препаратом.

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