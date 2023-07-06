В Омской области ребенка с редким заболеванием не обеспечивали лекарством за 30 млн руб

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омской области после вмешательства прокуратуры 4-летнего ребенка с редким заболеванием обеспечили необходимым дорогостоящим лекарственном препаратом. Ранее ведомство за помощью обратилась мать малыша.

В ходе организованной прокуратурой проверки было установлено, что 4-летней сын омички имеет редкое заболевание, поэтому имеет право на бесплатное обеспечение жизненно важными лекарствами. Однако в течение продолжительного времени необходимый препарат стоимостью свыше 30 миллионов рублей ребенку не предоставляли.

По итогам проверки надзорное ведомство внесло представление в министерство здравоохранения Омской области. Благодаря этому в скором времени права малыша обеспечили жизненно важным препаратом.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru