Житель Омской области заплатит 115 тысяч рублей долга и доначислений за самовольное подключение к газопроводу

Контролеры «Газпром межрегионгаз Омск» выявили незаконное подключение к газопроводу и безучетное потребление газа у абонента из с. Елизаветинка Черлакского района Омской области. В 2022 году абонент был отключен от газоснабжения за долг в 47 тысяч рублей. Не оплатив задолженность, он самовольно подключился к газовой сети. В результате сумма доначисления по мощности газового оборудования составила ещё 68 тысяч рублей.

Абонент повторно отключен от газовой сети. Общая сумма долга будет взыскана через суд.

- Самовольно подключая дом к газоснабжению, абоненты создают угрозу возникновения аварийной ситуации и подвергают опасности себя, свою семью и соседей, – отметил заместитель начальника отдела по работе с социально-значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Андрей Ульянов.

За I полугодие 2023 года в Омской области было выявлено 7 несанкционированных подключений к газовой сети. Согласно действующему законодательству при повторной самовольной врезке в газопровод для граждан предусмотрено уголовное наказание – до двух лет лишения свободы.