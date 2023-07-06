Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омскую область завтра, 7 июля, придут дожди с грозой и град, столбик термометра при этом будет на отметке в +33 градуса. Какая будет погода в Омске завтра, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Так, в ночь с 6 на 7 июля температура воздуха опустится до +14...+19 градусов. Днем будет +28...+33, а по северу-западу области — до +23 градусов. В течение суток на территории Омской области ожидаются кратковременные дожди, гроза, град. Ветер северо-западный со скоростью 3-12 м/с, в отдельных районах порывы до 20 м/с.

В субботу, 8 июля, погода в Омске и области существенно не изменится: днем до +29, осадки в виде дождя и града, гроза и ветер с порывами до 18 м/с.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru