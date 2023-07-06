Бывший соцпедагог омской школы-интерната выманил более 1 млн руб у своих воспитанников

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омске огласили приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении бывшего социального педагога КОУ ДС «Адаптивная школа-интернат № 5». Женщину обвиняют в хищении свыше 1 миллиона рублей у своих семи несовершеннолетних воспитанников.

— С 2012 года по 2016 год педагог школы-интерната убеждала своих несовершеннолетних воспитанников в необходимости передачи ей принадлежащих им денежных средств для помещения их на накопительный счет. Дети, будучи введенными в заблуждение, передавали подсудимой свои деньги, а также банковские карты и иную персональную информацию, при помощи которой она похищала их имущество, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Свою в совершении преступления женщина признала лишь частично, выразив не согласие с размером причиненного ущерба. Она заявила, в будущем планировала вернуть воспитанникам все похищенные у них денежные средства.

Октябрьский районный суд приговорил женщину к 2 годам колонии общего режима и обязал ее возместить причиненный ущерб воспитанникам в полном объеме. Решение суда на данный момент в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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