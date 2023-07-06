Под Омском иномарка сбила 15-летнего велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция.
В Омском районе утром в среду, 5 июня, подъезде к деревне Подгородка иномарка сбила 15-летнего велосипедиста.
Предварительно установлено, что 30-летняя женщина, находивщаяся за рулем автомобиля KIA, двигаясь по подъездной дороге к деревне Подгородка, в районе 6-го километра сбила на велосипедиста, который двигался по краю проезжей части.
В результате ДТП травмы получил велосипедист — 15-летний мальчик. Ему понадобилась помощь медиков.
В результате ДТП медицинская помощь понадобилась велосипедисту, мальчику 2008 г.р.
Окончательные причины и обстоятельства происшествия полицейские установят в ходе проверки.
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