Под Омском иномарка сбила 15-летнего велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция.

В Омском районе утром в среду, 5 июня, подъезде к деревне Подгородка иномарка сбила 15-летнего велосипедиста.

Предварительно установлено, что 30-летняя женщина, находивщаяся за рулем автомобиля KIA, двигаясь по подъездной дороге к деревне Подгородка, в районе 6-го километра сбила на велосипедиста, который двигался по краю проезжей части.

В результате ДТП травмы получил велосипедист — 15-летний мальчик. Ему понадобилась помощь медиков.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась велосипедисту, мальчику 2008 г.р.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия полицейские установят в ходе проверки.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru