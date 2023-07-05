В центре Омска на праздновании Дня города свободно 44 места под торговлю и развлечения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В омской администрации сообщили, что к празднованию Дня города готова схема размещения всех коммерческих точек расположенных на площадках для проведения различных мероприятий. Согласно списку, 173 договора были пролонгированы, а еще 44 оказались не закрытыми. Объявлен поиск предпринимателей, готовых во время массовых мероприятий кормить и развлекать омичей.

- Размещение таких торговых объектов во время проведения массовых мероприятий производится на платной основе. Заявителями могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели или самозанятые, желающие разместить нестационарный торговый объект в период проведения Дня города.Торговые места расположены на Соборной площади, в Омской крепости, по улицам Спартаковская, Ленина и на территории, прилегающей к выставке зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора», - сообщили в ведомстве.

Это может быть горячее питание, напитки и мороженое, кондитерские изделия, сувенирная продукция, аттракционы, услуги.

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