Место спикера омского Заксобрания прочат Александру Артемову

Фото: omsk.er.ru.

Вице-спикеру омского Заксобрания, который после смерти спикера Варнавского уже исполняет обязанности руководителя, прочат основное место. Его выдвижение может состояться 7 июля, во время проведения партийной конференции «Единой России». Здесь и пройдет выдвижение кандидатов политсилы на пост спикера Заксобрания. Основным претендентом станет Александр Артемов, сообщили в партии РИА «Омскинформ».

Другие политические объединения аналогично должны будут выдвинуть своих кандидатов на пост спикера. А итоговое голосование по кандидатуре состоится 13 июля на последнем заседании весенней сессии областного Заксобрания.

Артемов родился в 1963 году в Таре Омской области. Поучил высшее образование обществоведа и историка. Трудовую биографию начал слесарем в детском саде № 5 города Тары в 1980-м году, работал лаборантом на кафедре истории СССР в политехе, учителем истории Тарской СОШ № 11.

С 1986-го по 1991 год - второй и первый секретарь Тарского ГК ВЛКСМ. Занимал должности управляющего делами, заместителя главы администрации Тарского района (1991-1997). В 1997 году назначен на должность председателя комитета по молодежной политике и туризму Администрации Омской области, которым руководил до мая 1998 года.

В 2003-2004 годы был заместителем Губернатора Омской области. Затем - заместителем председателя правительства Омской области, руководитель аппарата Губернатора Омской области. С 2016 года по настоящее время - член Президиума политсовета ОРО Всероссийской политической партии «Единая Россия».

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