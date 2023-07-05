В Омске первый вице-губернатор Бойко будет претендовать на должность Варнавского в Заксобрании

Фото: омскпортал.ру.

От пресс-службы партии «Единая Россия» стало известно, что кандидатом в депутаты Законодательного собрания по 16 одномандатному округу от политической силы станет нынешний первый вице-губернатор Омской области Валерий Бойко. Предварительно в Муромцевском, Седельниковском, Горьковском, Тарском и Нижнеомском районах прошло электронное голосование, результаты которого и определили претендента.

- Валерий Петрович принял участие и победил. На основании этого он будет выдвинут в депутаты Законодательного собрания Омской области от партии «Единая Россия» по 16 избирательному округу. Соответствующее решение сегодня было принято президиумом регионального политсовета, - пояснил секретарь Омского реготделения Вадим Бережной.

Допвыборы нахначены на 10 сентября. При этом вакансия в Законодательном собрании остается свободной со дня смерти Владимира Варнавского.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru