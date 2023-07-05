В Омске стало больше владельцев яхт и катеров и меньше - самолетов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщили в пресс-службе УФНС России по Омской области, транспортный налог начислили 476 тысячам омичей и 7 тысячам компаний. Его общая сумма составила 1,837 млрд рублей, это на 36 млн рублей, больше, чем в 2021 году.

- В автопарке - 280 тысяч легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил, — рассказали в пресс-службе УФНС России по Омской области.

Также за этот период выросло количество зарегистрированных моторных лодок и катеров - всего 2 тысячи единиц. А вот самолетов стало на 4 меньше. Всего их 93 в регионе. УФНС предоставило льготы по транспортному налогу 15 тысячам омичей на общую сумму 24 млн рублей и 22 компаниям на сумму около 3,6 млн рублей.

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