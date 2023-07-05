В Омск на молодежный форум «РИТМ» приедет испытатель Роскосмоса Сергей Корсаков

Фото: космонавтика.ком.

омское министерство по делам молодежи и спорта сообщило, что с 17 по 22 в «Юерезовой роще» Саргатского района пройдет традиционный молодежный фестиваль «РИТМ». Приглмшенные молодые люди будут прорабатывать концепцию молодежной политики в родном регионе. По словам главы профильного ведомства Дмитрия Крикорьянца, на открытие форума приедет испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Корсаков.

- Он человек очень интересный и, главное, молодой. Уверен, личным примером Сергей покажет ребятам, что в жизни не все сложно и многого можно достичь своим трудом. Главное — быть целеустремленным и подходить к решению задач с правильным жизненным азартом, — отметил Дмитрий Крикорьянц. — А еще одно из важных нововведений этого года — создание концепции бренда молодежной политики Омской области. Думаю, ребята внесут интересные предложения и это поможет нам эффективнее функционировать.

Помимо образовательной программы участников форума ждет насыщенная развлекательная программа. Здесь будут и квизы, и квесты, и спортивные состязания. В этом году вновь будут мастер-классы от театрального художника и стилиста Татьяны Жаровой.

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