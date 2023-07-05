Омская мэрия расторгла договор с перевозчиком по 51-му маршруту

Омский автобусныйй маршрут № 51, который следовал от СНТ «Заря-3» до остановки «Сады Березка» остался без перевозчика. По словам главы дептранса омской администрации Вадима Кормильца, ранее частная компания выиграла торги на перевозки этим маршрутом, но с введением новой транспортной схемы в городе оказалось, что перевозчик не готов возить пассажирова автобусами среднего класса - их просто не купили. Поэтому договор с перевозчиком пока расторгли и ввели временные меры.

- В целях сохранения транспортного сообщения по данным направлениям, нами было принято решение о введении формально нового автобусного маршрута № 51а, тождественного с маршрутом № 51, за исключением участка проспекта Карла Маркса и улицы Гагарина, по которым с 1 июля исключен проезд автобусов малого класса. Новая схема движения предусматривает поворот направо на улицу Маяковского в районе ОмГУПС с дальнейшим следованием по улицам Маршала Жукова, Фрунзе (в обратном направлении по улице Булатова) и далее по улице Герцена по существующей схеме, — пояснил Вадим Кормилец.

Пока маршрут будет перевозить омичей по указанной схеме, но в этом году планируют организовать новый аукцион и вернуть маршрут на прежнее место.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru