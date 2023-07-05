В Омской области отменили рок-фестиваль с участием Чичериной

Фото: соцсети.

Организаторы рок-фестиваля «Время», который традиционно проходит в Омской области, сообщили о том, что событие, намеченное на 15 июля, не состоится. Причин отмены грандиозного шоу спикер - владелец аэродорома Александр Анисимов - не назвал.

Ранее было заявлено, что на бесплатном для омичей и гостей области шоу должны были пройти показательные выступления пилотажных групп, в том числе единственной в России женской группы «Барсы». Также в рамках фестиваля должен был пройти концерт с участием известных исполнителей – групп «Земляне», «Ума Турман», TOTAL, Чичериной и Ольги Кормухиной.

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