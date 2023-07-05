20-летний пьяный омич напал на фельдшера скорой помощи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске ночью 20-летний местный житель, будучи сильно пьяным, напал с кулаками на фельдшера скорой помощи. Дабы усмирить буйного пациента медики вызвали сотрудников Росгвардии, применив тревожную кпопку, установленную в машине.

После того как сотрудники вневедомственной охраны убедились, что агрессивному пациенту больше не понадобится помощь врачей, задержали его и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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