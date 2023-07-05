В Омской области окажут поддержку несовершеннолетним матерям

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Гранд в размере 1,2 млн рублей получил комплексный центр в Называевском районе. Там откроется служба «Маленькая мама» в помощь местным несовершеннолетним матерям. Сейчас их 12. Денежные средства выделил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По словам руководителя комплексного центра Называевского района Ольги Москаленко, несовершеннолетние мамы сталкиваются с различными трудностями. Это и правильный уход за новорожденным ребенком, и продолжение или получение образования. Молодые мамы часто находятся в ситуации, когда им сложно устроиться на работу и адаптироваться в социуме. Руководитель центра уверена, что служба «Маленькая мама» окажет необходимую поддержку девушкам и поможет сократить количество отказов от новорожденных и случаи прерывания беременности.

Будущие мамы получат комплексную социально-психологическую помощь. Им будут доступны консультации психолога и врача-психиатра. Все необходимое для начального ухода за новорожденным мамам предоставит пункт проката комплексного центра. Будет работать «Школа ухода», где девушек научат готовить еду для детей и кормить малышей. Также жительницы Называевского района пройдут спецкурс по повышению мотивации к обучению, получению профессии и успешной социализации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru