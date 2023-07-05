В Омске за 6 месяцев 2023 года ввели в эксплуатацию 14 многоквартирных домов

Фото: t.me/omskonelove

В Омске за 6 месяцев 2023 года ввели в эксплуатацию 46 объектов капитального строительства, среди которых как жилые дома, так и различные объекты инфраструктуры.

Как сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства, с января по июнь 2023 года в Омске были построены 14 многоквартирных домов, 12 производственных объектов, 6 автозаправочных станций, по 3 административных здания и торговых комплекса, по 2 гаража, гостиницы и станции технического обслуживания автомобилей, а также один ресторан.

Напомним, на этой неделе в Омске ввели в эксплуатацию десятиэтажный жилой дом на 48 квартир на Красном Пути в Советском округе.

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