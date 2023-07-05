Судья Куйбышевского районного суда Омска Мария Подвязникова отправилась в отставку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 3 июня, Квалификационной коллегией судей Омской области рассмотрела и удовлетворила заявление судьи Куйбышевского районного суда Марии Подвязниковой об уходе в отставку.

Мария Подвязникова была назначена судьей Куйбышевского районного суда указом Президента РФ в 2018 года. С тех пор она входила гражданскую коллегию райсуда.

ККС также удовлетворила заявление мирового судьи судебного участка № 95 в Центральном судебном районе Натальи Шефлер об уходе в отставку.

Отметим, на заседании ККС были рассмотрены более десятка вопросов. Так, члены коллегии рекомендовали двух судей Советского районного суда и одну судью Куйбышевского района суда на замещение вакантных должностей в Омском областном суде.

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