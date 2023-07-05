Мэр Омска Сергей Шелест принимает участие в форуме мэров городов-побратимов в Астане

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Мэр Сергей Шелест обсудил вопросы городского планирования на форуме мэров городов-побратимов, который прошел в Астане. Мероприятие посвязщено 25-летию со дня переноса столицы Казахстана в Астану.

— В двухдневную программу визита включены встречи с коллегами, обсуждение вопросов городского планирования, кадрового обеспечения и многие другие, — поделился в своем телеграм-канале градоначальника.

Так, накануне Сергей Шелест и председатель Торгово-промышленной палаты Омской области Ольга Федулова посетили крупнейший в Центральной Азии международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, презентацию генплана Астаны, а также приняли участие в символической посадке деревьев.

Высаживать деревья у Сергея Николаевича получается очень хорошо. Фото: пресс-служба мэрии Омска. Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Добавим, в форуме, проводимом в Астане, принимают участие около 1,3 тысячи человек из 15 стран мира, в частности, из Беларуси, Индии, Китая, Южной Кореи и других.

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