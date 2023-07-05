В Омске за июнь выявили три нелегальных ломбарда

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омске за июнь 2023 года выявили три нелегально действующих ломбарда. Все три организации были включены Банком России в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

— Внимательно читайте документы: наименование организации и реквизиты должны совпадать с данными реестра Банка России, в названии компании должно быть слово «ломбард». Если договор не соответствует указанным требованиям — от сделки лучше отказаться, — рассказал заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер.

Отметим, всего с начала 2023 года в «черном списке» Банка России оказались 13 компаний, зарегистрированных в Омске.

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