Зампред правительства Омской области Иван Кротт возглавил реготделение общества «Знание»

Фото: пресс-служба ОмГПУ.

Председателем регионального отделения Российского общества «Знание» Омской области стал зампред правительства Омской области, министр образования Иван Кротт. Кандидатуру экс-ректора ОмГПУ поддержали на общем собрании организации.

— Наша миссия — транслировать достоверные и современные знания до тех, кто в них нуждается, информировать граждан России о достижениях в областях науки, культуры и искусства, истории, здравоохранения, экологии и других сферах жизни. Уверен, что объединив усилия, мы сможем проводить просветительские мероприятия интересные каждому жителю региона, — подчеркнул Кротт.

Отметим, в полномочия председателя регионального отделения общества «Знания» входят формировании и организация программ по образованию, популяризации науки, культуры и иных сфер. Кроме того, он также выступает в качестве представителя организации при работе с органами власти, общественными организациями, юридическими и физическими лицами, предлагает состав Наблюдательного совета, принимает и исключает членов регионального отделения.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru