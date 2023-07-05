Двое судей Советского районного суда могут перейти в Омский областной суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 3 июля, в Омске состоялось заседание Квалификационной коллегии судей Омской области. Сегодня стали известны его итоги.

Так, двое судей Советского районного суда — Жанна Кудрина и Александр Писарев — перейдут на вакантные должности в Омский областной суд. Соответствующие рекомендации они получили на заседании ККС.

Кроме Кудриной и Писарева, занять место судьи облсуда может судья Куйбышевского районного суда Галина Пархоменко.

Отметим, что окончательное решение о переходе судей в Омский областной суд будет принимать Президент РФ.

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