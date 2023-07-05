В Омской области разыскивают 36-летнюю женщину с татуировками, пропавшую еще 27 июня

Фото: ПСО «ДоброСпасОмск».

В Омской области полиция и волонтеры разыскивают 36-летнюю Анну Кочкину, которая пропала еще 27 июня.

Как говорится в посте в паблике поисково-спасетального отряда «ДоброСпасОмск», 36-летняя Анна ночью 27 июня вышла из дома по улице Клипова в Таре и не вернулась. С тех пор о ее местонахождение ничего неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 157 сантиметров, среднего телосложения, волосы темного цвета до плеч, карие глаза.

Особые приметы: родинка на левой брови, на обеих руках от локтя до запястья татуировки.

Была одета в черные кожаные штаны, белую футболку и белые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят обращаться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

Добавим, по факту пропажи 36-летней Анны Кочкиной Тарский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. Всех тех, кому известны обстоятельства и местонахождение разыскиваемой, просят сообщить в полицию или в следственное управление по телефону доверия 395-506.

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