Омский художник Эдвин Франк распишет стены школы в Черлаке

Фото: минстрой Омской области

Стены школы в Черлаке распишет омский художник Эдвин Франк. Об этом сообщил региональный минстрой.

Три рисунка по 4 метра наполнят стены новой школы в районном поселке Черлак. Муралы будут расположены на лестничных пролётах, где по проекту смонтированы витражные окна.

- Открытые стены лестничных атриумов с прекрасным освещением - это удачное пространство для графических элементов. Но дело не только в эстетике, изображения должны стать средством этического воспитания, – рассказала главный архитектор Омской области Наталья Старченкова.

Интерьерные решения строящейся школы в Черлаке оценил глава региона Виталий Хоценко. Он держит на постоянном контроле не только ситуацию на строительных площадках всех социальных объектов в Омской области, но и интересуется деталями каждого реализуемого проекта.

Отметим, что готовность объекта 95%. Подрядная организация ООО «Капитал-Строй» завершает работы по благоустройству прилегающей территории и заканчивает внутреннюю отделку помещений.

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