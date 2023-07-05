Водителя автобуса оштрафовали за присвоенные деньги от продажи билетов на омский автобус

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За присвоенные деньги от продажи билетов на омский автобус оштрафовали водителя автобуса. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

- Горьковский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 58-летнего водителя пассажирского автобуса. Он признан виновным по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение), - уточнили в надзорном органе.

Всё дело в том, что с 13 по 28 января 2022 года мужчина, который работал Горьковском подразделении АО «Омскоблавтотранс», за перевозку пассажиров брал деньги, а вот в кассу их не передавал. Накопил он за две недели целых 40 тысяч рублей. За это его отдали под суд.

Конечно же, 58-летний омич вину признал, выплатил штраф 7 тысяч рублей, отдал похищенные средства и теперь живет с уголовным прошлым.

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